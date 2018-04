Blockchain-Technologie soll mehr Transparenz im Handel schaffen

Das System soll eingesetzt werden, um die Rückverfolgbarkeit in Lieferketten zu ermöglichen

Wien – Woher stammt mein Kaffee? Wie wurden die Bio-Shrimps produziert? Diese Fragen sollen sich Konsumenten in Zukunft mit der Hilfe von Blockchaintechnologien selbst beantworten können. Geplant ist laut Handelsverband, dass Kunden Lieferketten über Apps nachvollziehen können und so Transparenz geschaffen wird.

Momentan steckt die Technologie dazu noch in den Kinderschuhen, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Der Verband hat eine Studie beim Austrian Institute of Technology in Auftrag gegeben, um die Möglichkeiten der Blockchaintechnologien im Handel auszuloten.

Dazu wurden drei Anwendungen im Bereich der Lieferketten in Entwicklungsländern untersucht. Die Studie kam zum Schluss, dass die Technologie Vorteile in der Rückverfolgbarkeit bringen kann, aber auch dafür ein Grundvertrauen notwendig bleibt: Werden falsche Daten in das System eingespeist, bringt auch der transparente Ablauf kaum Vorteile.

Technologien notwendig

Damit die Nachverfolgbarkeit vom Handel bis zum Feld gegeben ist, müssten Landwirte außerdem über die notwendigen technischen Ressourcen – also zumindest ein Smartphone – verfügen. Auch dieser Punkt könnte die Implementierung in Entwicklungsländern erschweren.

Das größte Potenzial sehen die Studienautoren in der Verbesserung der Kreditwürdigkeit durch Blockchains. Durch diese könnten Importeure bei Verträgen mit neuen Lieferanten mehr Sicherheit bekommen. Letztlich würden auch Exporteure davon profitieren. (red, 12.4.2018)