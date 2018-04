Diskont macht Billa, Merkur & Co zu schaffen

Der Handelskonzern Rewe verlor 2017 leicht Marktanteile. Gegensteuern will er mit noch mehr Frische, Regionalität, Service und kleineren Filialen

Wien/Wiener Neudorf – Das "Upgrading" des Diskonts Richtung Vollsortimenter geht auch an Billa, Merkur & Co nicht spurlos vorüber. 2017 hat der größte Handelskonzern in Österreich, Rewe International, leicht Marktanteile an Hofer und Lidl verloren. Die Rewe-eigene Diskontlinie Penny zählt dabei nicht zu den Gewinnern: Die Umsätze stiegen im Vorjahr nur leicht um 0,7 Prozent.

"0,1 Prozentpunkte weniger Marktanteil bereiten mir weniger Sorgen als ein unzufriedener Kunde", zeigte sich Marcel Haraszti, Bereichsvorstand für das Rewe-Vollsortiment in Österreich, beim Jahrespressegespräch in Wien dennoch gelassen. Mit einem Marktanteil von 34,3 Prozent ist Rewe der größte Lebensmittelhändler in Österreich. Trotzdem müsse man sich von den Diskontern differenzieren und dürfe ihnen nicht das Feld überlassen, sagte Haraszti.

Bei Billa und Merkur sollen Frische, Regionalität sowie die Bedienung der Kunden – ein wesentlicher Unterschied zum Diskont – noch mehr in den Fokus rücken. Den hohen Aktionsteil von derzeit rund 30 Prozent will Haraszti langfristig leicht reduzieren – zumindest soll er nicht weiter wachsen. Geld, das sich Rewe bei den vielen Aktionen spart, könne dann stattdessen in den Regalpreis gesteckt werden.

Mehr Investitionen

Heuer will der Handelskonzern mit 350 Mio. Euro deutlich mehr investieren als 2017 (280 Mio. Euro). Der Großteil des Geldes soll in das Filialnetz fließen. Allein bei Billa sollen 92 Standorte umgebaut oder neu errichtet werden. Haraszti sieht "viel Potenzial" in kleineren Märkten mit 1.000 bis 1.500 Quadratmetern – sowohl für Billa als auch für Merkur ("Merkur Kompakt"). Auch im Westen Österreichs will sich Rewe stärker positionieren. Derzeit ist der Händler sehr ostlastig.

Geld fließt auch in den Ausbau des Online-Geschäfts. Rewe macht quer über alle Schienen einen E-Commerce-Umsatz von gerade mal 30 Mio. Euro, bei einem Gesamtumsatz von 8,53 Mrd. Euro. Der Billa-Shop steuerte im Vorjahr 17 Mio. Euro bei. "Es ist klar, dass wir hier kein Geld verdienen", räumte Haraszti ein.

Das "ungelöste Problem" im Onlinehandel sei die letzte Meile bis zur Haustür des Kunden. Rewe teste die Zustellung mit eigenen Leuten und experimentiere generell viel im Onlinebereich. "Online ist eine Investition für die Zukunft", sagte Haraszti. In Wien betreibt Billa die erste Drive-in-Filiale. Kunden können online bestellte Produkte mit dem Auto abholen. Ob es davon mehrere geben wird, sei noch offen. (APA, 12.4.2018)