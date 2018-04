Händler verkauften auf Amazon kinderähnliche Sexpuppen

Die englische Kinderbeauftragte spricht von einer "klaren Gefahr" und nennt den Verkauf über Dritthändler "ekelhaft"

Auf Amazons Marketplace werden Sexpuppen verkauft, die offensichtlich Kindern ähneln sollen. Die BBC fand mehr als ein Dutzend derartiger Puppen. Sie waren von Dritthändlern angeboten worden, die Amazons Infrastruktur als Marktplatz nutzen. Amazon gab an, die von der BBC entdeckten Puppen entfernt zu haben, da diese nicht den Richtlinien des Onlinehändlers entsprechen. Allerdings sollen einige Produkte bald darauf wieder zum Verkauf gestanden haben.

Kinderschützer entsetzt

Rein rechtlich ist der Besitz oder die Herstellung von Kindersexpuppen in Großbritannien legal, nur der Import ist verboten. Allerdings weisen Experten darauf hin, dass solche Puppen möglicherweise zu realem Missbrauch führen können. Die National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NCPCC) weist im Gespräch mit der BBC darauf hin, dass Besitzer derartiger Puppen oft "desensibilisiert werden". Sie verlagern ihre Aktivitäten dann ins echte Leben, wo sie Kinder missbrauchen. "Es gibt keine Beweise dafür, dass diese Puppen Pädophile davon abhalten, Kinder zu missbrauchen", so die NCPCC.

Kinderbeauftragte erwartet Erklärung von Amazon

Die britische Kinderbeauftragte Anne Longfield sprach von einer "klaren Gefahr". Sie nannte die Enthüllungen "ekelhaft". Die Öffentlichkeit habe das Recht, von einer so großen Firma wie Amazon zu erwarten, dass diese Produkte entfernt werden, sagte Longfield. Sie erwarte sich außerdem eine Erklärung, wie die Sexpuppen überhaupt auf der Plattform gelandet waren. (red, 12.4.2018)