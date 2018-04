Warum die Länder hunderte Millionen fordern

Wenn die Regierung ständig neue Kosten verursache, müsse sie für diese auch zahlen, fordern die Länder. Auch mit Klage beim Verfassungsgerichtshof wird gedroht

Wien – Renate Brauner sieht sich und ihresgleichen vor eine schier unmenschliche Aufgabe gestellt. Um die Forderungen der Bundesregierung zu erfüllen, "müssten wir die bezaubernde Jeannie sein", sagt die Wiener Finanzstadträtin und meint damit die separaten Deutschklassen, in den Schüler mit Sprachdefiziten bereits ab September untergebracht werden sollen: "Schulklassen kann man nicht einfach herbeizwinkern."

Breites Mandat

Die Sozialdemokratin steht in natürlicher Opposition zur Bundeskoalition aus ÖVP und FPÖ, doch diesmal hat sie ein breiteres Mandat im Rücken. Als Gastgeberin der Konferenz der Finanzlandesräte am Donnerstag in Wien spricht Brauner für sämtliche Bundesländer, und die sind mehrheitlich schwarz regiert.

Der gemeinsame Nenner, den die Regionalpolitiker gefunden haben: Wenn die Bundesregierung mit ihren Beschlüssen neue Kosten für die Länder verursache, müsse sie diese bitte schön auch abdecken. Die Landesvertreter nennen mehrere markante Beispiele, bei denen sie sich von der Koalition im Stich gelassen fühlen.

Deutschklassen Pädagogische Einwände einmal ausgeklammer, gebe es auch rein praktische Einwände, erläutert Brauner, flankiert von ihren Amtskollegen Christian Stöckl (Salzburg, ÖVP) und Hans Peter Doskozil (Burgenland, SPÖ): "Undenkbar" sei es, in den vier Monaten bis zum Start des neuen Schuljahres die nötigen Räume und Lehrer bereitzustellen, von den ungedeckten Mehrkosten ganz zu schweigen. Allein Wien müsste 187 Millionen Euro zusätzlich flüssig machen, rechnet sie vor, alle Länder zusammen kämen auf "mehrere 100 Millionen".





Ob darüber hinaus auch Menschen, die bisher zu Hause gepflegt wurden, en masse ins nun günstigere Heim drängen, ist strittig. Wien registriert einen starken Zulauf, was Brauner auch für die restlichen Länder geltend macht. Ein Rundruf des STANDARD hat unlängst hingegen ergeben: In der Mehrheit der Länder ist kein "Run" auf die Heime bemerkbar.



So oder so fallen die Forderungen an die Regierung, die bisher zur Kompensation 100 Millionen Euro bietet, üppig aus: Das Aus für den Regress koste in Summe 500 bis 600 Millionen Euro.





Wie die Länder die Bundesregierung zum Zahlen bewegen wollen? Als "Worst-Case-Szenario" nennt Brauner eine Klage beim Verfassungsgerichtshof, sollte bis Ende Juni keine Lösung gelingen – doch so weit müsse es nicht kommen. Die Länder seien nicht an parteipolitischem Hickhack interessiert und sperrten sich auch nicht prinzipiell gegen Reformen, sagt Brauner, sondern wünschten sich von der Regierung, abgesehen vom Geld, eines: "Bitte reds mit uns!" (Gerald John, 12.4.2018)