Gmail bekommt bald komplett neues Design

Soll in den kommenden Wochen vorgestellt werden – Samt Smart Reply und Snooze-Funktion

In den vergangenen Jahren hat Google praktisch allen seinen Services ein Redesign verpasst. Doch ausgerechnet einer der beliebtesten Dienste blieb dabei bisher außen vor: Gmail. Nun will Google diesen Umstand aber ändern.

Redesign

Bereits in den kommenden Wochen soll die Web-Version von Gmail eine komplettes Redesign erfahren. Dies bestätigt ein Google-Sprecher gegenüber The Verge. Details nennt man dazu zwar nicht, allerdings ist in den letzten Monaten ohnehin schon einiges zu den diesbezüglichen Plänen durchgesickert.

grafik: android authority Bei Android Authority kann man bereits mit – anonymisierten – Screenshots des neuen Designs aufwarten.

Neue Features

Neben dem neuen Look soll Gmail auch einige Features erhalten, die bisher dem alternativen Gmail-Client Inbox vorbehalten. Dazu zählt etwa die Smart-Reply-Funktion aber auch ein Snooze-Feature, mit dem Nachrichten temporär aus dem Weg geräumt werden können.

Zeitplan

Einen konkreten Termin nennt Google nicht, der konkrete Zeitplan legt aber nahe, dass es rund um die Entwicklerkonferenz I/O so weit sein dürfte, die am 8. Mai in Mountain View beginnt. (apo, 12.4.2018)