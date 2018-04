Gmail bekommt bald komplett neues Design

Soll in den kommenden Wochen vorgestellt werden – Samt Smart Reply und Snooze-Funktion

In den vergangenen Jahren hat Google praktisch allen seinen Services ein Redesign verpasst. Doch ausgerechnet einer der beliebtesten Dienste blieb dabei bisher außen vor: Gmail. Nun will Google diesen Umstand aber ändern.

Redesign

Bereits in den kommenden Wochen soll die Web-Version von Gmail eine komplettes Redesign erfahren. Dies bestätigt ein Google-Sprecher gegenüber The Verge. Details nennt man dazu zwar nicht, allerdings ist in den letzten Monaten ohnehin schon einiges zu den diesbezüglichen Plänen durchgesickert.

Neue Features

Neben dem neuen Look soll Gmail auch einige Features erhalten, die bisher dem alternativen Gmail-Client Inbox vorbehalten. Dazu zählt etwa die Smart-Reply-Funktion aber auch ein Snooze-Feature, mit dem Nachrichten temporär aus dem Weg geräumt werden können.

Einen konkreten Termin nennt Google nicht, der konkrete Zeitplan legt aber nahe, dass es rund um die Entwicklerkonferenz I/O so weit sein dürfte, die am 8. Mai in Mountain View beginnt. (apo, 12.4.2018)