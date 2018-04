Mann erstach Ex-Frau und Kind in Hamburger U-Bahn-Station

Die Tat ereignete sich direkt in der Innenstadt

Hamburg – Ein Mann hat am Donnerstagvormittag in einer Hamburger U-Bahn-Station seine Ex-Frau und ihr gemeinsames Kind mit einem Messer angegriffen. Das Kind wurde dabei sofort getötet, teilte die Polizei mit. Das Mädchen war laut Medienberichten ein Jahr alt. Die 34-jährige Frau erlag wenig später ebenfalls ihren schweren Verletzungen. Der 33-Jährige aus dem Niger habe nach der Tat selbst den Notruf gewählt, erklärte die Polizei laut "Spiegel".

Update #Jungfernstieg



Die Mutter des Kindes und Exfrau des Tatverdächtigen ist den Verletzungen erlegen.



Die polizeilichen Maßnahmen am Tatort dauern an. https://t.co/hSD9HslweN — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) April 12, 2018

Die Tat ereignete sich am U-Bahn-Hof Jungfernstieg direkt in der Hamburger Innenstadt. In der Nähe befinden sich Einkaufsstraßen, die bei Touristen beliebte Binnenalster und das Rathaus. Der Mann sei festgenommen worden, berichteten die Beamten. Weitere Einzelheiten nannten sie zunächst nicht. (APA, AFP, 12.4.2018)