Vom "Diebstahl" und der "Grausamkeit des Fußballs"

Italienische Pressestimmen zu Real Madrid – Juventus Turin

ITALIEN -

Gazzetta dello Sport: "Wut und Stolz: Juve empört. So geht es nicht. Diese Nacht in Madrid wird für immer eine Nacht der Wut und des Ärgers wegen eines verpassten Traums infolge eines sehr umstrittenen Elfmeters sein. Ärger wegen einer kaum für möglich gehaltenen Leistung, die plötzlich zu gelingen schien und nicht belohnt wurde. Nach Messi steht auch Ronaldo einen Schritt vor der Kapitulation vor einer italienischen Mannschaft, doch das Wunder geschieht diesmal nicht."

Corriere dello Sport: "Ein Diebstahl! Die Champions League löst sich für Juve wegen eines äußerst umstrittenen Elfmeters in Luft auf. Die Ungerechtigkeit könnte nicht größer sein. So ist es einfach schrecklich. Eine absolute Ungerechtigkeit. Juve siegt auf dem Spielfeld und Klubchef Andrea Agnelli gewinnt außerhalb des Stadions, indem er den Schiedsrichter schwer belastet. Die Champions League erlebt seinen unglaublichsten Abend."

Tuttosport: "Nein, so nicht! Ein Elfmeter Ronaldos in der 97. Minute versenkt Juve kurz vor der Erfüllung seiner Träume. Die Turiner standen einen Schritt vor einem Meisterwerk wie jenes von AS Rom gegen Barcelona, ein Meisterwerk aus Taktik, Technik und Intelligenz. Juve hätte den Einzug ins Halbfinale voll verdient gehabt."

La Repubblica: "Die Grausamkeit des Fußballs: Es ist schwierig, wahrscheinlich unmöglich, all dies zu akzeptieren. Der Platzverweis für Buffon im wahrscheinlich letzten internationalen Spiel seiner Karriere, ein Elfmeter Ronaldos, der Juve in der letzten Sekunde versenkt, nachdem die Mannschaft vom Einzug ins Halbfinale geträumt hatte. Niemand kann dieses Urteil akzeptieren."

Corriere della Sera: "Ein Match wie in einem Film. Juve lebt seinen Traum und schafft drei Tore gegen Real. Doch ein Elfmeter Ronaldos zerstört diesen Traum, während Buffon Rot sieht und so seine Karriere in Europa beendet. Für Juve könnte es nicht schmerzhafter sein. Dabei war alles perfekt: Buffon ist ein Riese, die Abwehr ist unbesiegbar, Pjanic ein fantastischer Regisseur. Doch Ronaldo ist einfach tödlich. (sid, 12.4.2018)