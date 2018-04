19-Jähriger in Graz von Männern umringt und beraubt

Der junge Obersteirer wurde zu Boden geworfen, gewürgt und mit einem Messer bedroht

Graz – Ein 19 Jahre alter Obersteirer ist Mittwochfrüh von mehr als einem Dutzend jungen Männern in der Lichtenfelsgasse im Grazer Bezirk St. Leonhard bedroht und beraubt worden. Ein Unbekannter umklammerte ihn am Hals, ein weiterer raubte ihm die Brieftasche mit rund 200 Euro, ein dritter das Mobiltelefon, gab die Landespolizeidirektion am Donnerstag bekannt.

Die Männer im Alter zwischen 14 und 20 Jahren hatten den 19-Jährigen umringt und zu Boden geworfen. Als er wieder aufstehen wollte, umklammerte ihn einer mit einem Arm am Hals und würgte ihn. Einer der Täter zückte zudem ein Springmesser und hielt es dem Obersteirer an die Kehle.

Von den Männern existiert außer einer ungefähren Altersschätzung keine brauchbare Beschreibung. Einer soll eine schwarze Kappe getragen und einen Oberlippenflaum gehabt haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133 65 3333. (APA, 12.4.2018)