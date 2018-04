Österreich springt in Fifa-Weltrangliste auf Rang 26

Bester Platzierung des ÖFB-Teams seit September 2016 – Deutschland führt weiter vor Brasilien

Wien/Zürich – Österreichs Nationalmannschaft der Herren hat dank der März-Länderspielsiege gegen Slowenien (3:0) und Luxemburg (4:0) in der Fifa-Weltrangliste die beste Platzierung seit 19 Monaten erreicht. Das ÖFB-Team scheint in der am Donnerstag veröffentlichten Rangliste an 26. Stelle auf und egalisierte damit die Platzierung von September 2016. Gegenüber März machte die Mannschaft von Franco Foda zwei Plätze gut.

An der Spitze liegt unverändert Deutschland vor Brasilien, beide im Juni Länderspielgegner Österreichs. Belgien verbesserte sich auf Rang drei. Hinter Portugal und Argentinien folgt die Schweiz auf Rang sechs noch vor Frankreich und Spanien. (APA, 12.4.2018)

Die aktuelle Fifa-Weltrangliste (Stand 12. April):

1. (1.) Deutschland 1.533 Punkte**

2. (2.) Brasilien 1.384**

3. (5.) Belgien 1.346

4. (3.) Portugal 1.306

5. (4.) Argentinien 1.254

6. (8.) Schweiz 1.179

7. (9.) Frankreich 1.166

8. (6.) Spanien 1.162

9. (10.) Chile 1.146

10. (6.) Polen 1.118

Weiters:

26. (28.) ÖSTERREICH 841

27. (24.) Nordirland 837*

41. (41.) Bosnien-Herzegowina 688*

66. (63.) Russland 493**

* ÖFB-Gegner in der Nations League im Herbst

** ÖFB-Gegner in Länderspielen vor der WM im Mai und Juni

Nächste Fifa-Weltrangliste am 17. Mai