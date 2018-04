Tajouri erzielte für New York City sein viertes Saisontor

Team steht an Spitze der Eastern Conference

New York – Ismael Tajouri hat in der Major League Soccer für den New York City FC seinen vierten Saisontreffer angeschrieben. Der in der Winterpause von der Wiener Austria in die US-Fußball-Liga gewechselte Offensivmann erzielte beim 4:0-Heimsieg seines Teams gegen Real Salt Lake am Mittwoch (Ortszeit) in der 12. Minute die Führung.

Der nach etwas mehr als einer Stunde ausgetauschte Tajouri traf im Yankee Stadium von knapp innerhalb des Strafraums mit links ins lange Eck. New York liegt nach fünf Siegen in sechs Saisonspielen in der Eastern Conference an der Spitze. (APA, 12.4.2018)