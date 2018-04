Deutsche Polizei warnt vor betrügerischen Netflix-Imitaten

Betrüger wollen Nutzer mit Netflix-Klonen in die Bezahlfalle locken

Die Polizei in Niedersachsen warnt mit Nachdruck vor angeblichen Videostreaming-Seiten, die Nutzern lediglich das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Die betrügerischen Portale erinnern in Design und Namensgebung an Netflix und dessen Rivalen, sie heißen beispielsweise "SoFlix", "DinoFlix" oder "GonaFlix". Nach dem Abschluss eines "Abos" müssen Nutzer 29,90 Euro pro Monat oder 358,80 Euro pro Jahr überweisen.

Polizei rät dazu, nicht zu bezahlen

Für diesen Betrag erhalten Nutzer jedoch absolut keinen Gegenwert. Die Portale zeigen keine Filme oder Serien. Besonders perfide ist, dass auf Youtube Videos kursieren, in denen ein angeblicher Nutzer davor warnt, Rechnungen der Fake-Seiten nicht zu bezahlen. Wie die Polizei berichtet, hat derselbe Mann Videos zu einer ganzen Reihe von Netflix-Klonen erstellt. Sie rät dazu, etwaige Rechnungen zu ignorieren und eine Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. (red, 12.4.2018)