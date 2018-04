Weißes Haus zu Syrien-Angriff: "Es ist noch nichts entschieden"

Weißes Haus schwächt Drohungen des Präsidenten ab: Noch kein Zeitplan für Angriff – Guterres warnt vor Kontrollverlust im Syrien-Krieg

Washington – US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines Amtes noch keinen Zeitplan für eine Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien. Der Präsident habe eine Reihe von Optionen und diese seien nicht nur militärische, sagte dessen Sprecherin Sarah Sanders am Mittwoch vor Journalisten. Trump wäge derzeit ab, wie er reagieren solle: Ein Militärschlag "ist sicher eine Option, aber das heißt nicht, dass es die alleinige Option ist oder das einzige, was der Präsident tun könnte oder auch nicht", sagte Sarah Sanders.

Es gebe derzeit Gespräche mit den Verbündeten Israel, Saudi-Arabien, Frankreich und Großbritannien. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Auch einen Zeitplan gebe es nicht. Der Präsident wäge derzeit ab, wie er reagieren soll.

Der Präsident mache Russland und Syrien für den Angriff in der Rebellenhochburg Duma verantwortlich. Trump hatte zuvor per Twitter einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. Die Raketen würden kommen und Russland solle sich darauf vorbereiten, schrieb der Präsident.

Guterres warnt

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat angesichts der Zuspitzung einen eindringlichen Appell an den UNO-Sicherheitsrat gerichtet. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates müssten dafür sorgen, dass die "Situation nicht außer Kontrolle" gerate, forderte Guterres am Mittwoch.

Guterres zeigte sich "tief beunruhigt" über die derzeitige Spaltung des Sicherheitsrates in der Syrien-Frage. "Ich habe die Entwicklungen im Sicherheitsrat genau verfolgt und bedaure, dass der Rat bisher nicht in der Lage war, zu einer Einigung in dieser Frage zu kommen", erklärte Guterres mit Blick auf die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Es dürfe nicht vergessen werden, dass die UNO-Bemühungen letztlich darauf abzielen müssten, "das schreckliche Leid des syrischen Volkes zu beenden".

Der Sicherheitsrat hatte erst am Dienstag zu Syrien getagt. Russland legte bei der Dringlichkeitssitzung erwartungsgemäß sein Veto gegen einen von den USA vorgelegten Resolutionsentwurf zu dem jüngsten mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien ein. Zwei von Russland zur Abstimmung vorgelegte Resolutionsentwürfe wurden ebenfalls abgelehnt. Der UNO-Sicherheitsrat befasst sich am Donnerstag erneut mit dem Syrien-Konflikt.

Scharfe Töne gegen Russland



Der designierte US-Außenminister Mike Pompeo signalisiert eine harte Haltung gegenüber Russland. Die Zeiten seien vorbei, in denen Russland durch eine schwache US-Politik aggressives Verhalten ermöglicht wurde, wird der CIA-Direktor laut Redetext am Donnerstag bei der Senats-Anhörung zu seiner Nominierung sagen.

Er wird verschiedene Schritte aufführen, die Donald Trumps härtere Linie gegenüber der Regierung in Moskau unterstreichen sollen, darunter Sanktionen und die Ausweisung russischer Diplomaten. In Trumps nationaler Sicherheitsstrategie sei Russland zu Recht als eine Gefahr für die USA identifiziert worden, so Pompeo. Er soll dem Text zufolge aber auch sagen, dass die schwierige Russland-Diplomatie fortgesetzt werden müsse. Trump hat den schon länger als Hardliner geltenden Pompeo als Nachfolger für Rex Tillerson nominiert. (Reuters, APA, AFP, 12.4.2018)