Leichtes Erdbeben in Vorarlberg

Keine Schäden an Gebäuden

Zürich – In Vorarlberg hat in der Nacht auf Donnerstag die Erde mit einer Stärke von 3,3 gebebt. Das Epizentrum lag laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im Raum Dalaas (Bezirk Bludenz) bzw. acht Kilometer nordwestlich von Schruns.

"Das Beben wurde in weiten Teilen Vorarlbergs heftig verspürt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt", teilte die ZAMG in einer Aussendung mit. Sie sind bei einer solchen Magnitude auch nicht zu erwarten.

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich registrierte das Beben, das sich um 4.24 Uhr ereignete, ebenfalls und meldete ebenfalls eine Magnitude von 3,3, wie die Schweizerische Depeschenagentur (sda) berichtete. (APA, 12.4.2018)