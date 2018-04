Florida-Schütze will sein Erbe an Massaker-Überlebende abtreten

Cruz könnte über Treuhandfonds von 800.000 Dollar verfügen

Miami – Der Schütze des Schulmassakers von Florida, Nikolas Cruz, will nach Angaben seiner Anwälte sein Erbe an die Überlebenden und Angehörigen der Opfer seiner Tat abtreten. "Herr Cruz will diese Gelder nicht, unabhängig von seinen Ansprüchen", sagte Anwältin Melissa McNeill am Mittwoch bei einer Gerichtsanhörung.

"Lassen Sie es an diejenigen gehen, die verletzt wurden", sagte Anwalt Howard Finkelstein an die Richterin gewandt. Diese hatte zuvor wissen wollen, ob Cruz für die Kosten seiner Verteidigung aufkommen kann.

Cruz' Anwälte konnten nach eigenen Angaben bisher noch nicht den genauen Wert des Erbes seiner verstorbenen Mutter beziffern. US-Medienberichten zufolge könnte er jedoch über einen Treuhandfonds von 800.000 Dollar (646.000 Euro) verfügen.

Cruz hatte am 14. Februar im US-Staat Florida mit einem halbautomatischen Gewehr das Feuer auf Schüler und Lehrer seiner ehemaligen Schule in Parkland eröffnet und 17 Menschen getötet. (APA, AFP, 12.4.2017)