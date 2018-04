Razzia in Salzburg: Biathlon-Bosse im Visier

Hintergrund offenbar Korruption in Zusammenhang mit Dopingvergehen – Generalsekretärin tritt zurück

Wien/Salzburg – Der Biathlonweltverband IBU steht seit Mittwoch ohne Generalsekretärin da. Die Deutsche Nicole Resch (42) stellten nach einer Hausdurchsuchung des Bundeskriminalamts im Salzburger IBU-Hauptquartier ihre Ämter ruhend.

Der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die die Hausdurchsuchung veranlasst hatte, wurde volle Kooperation zugesagt. Über die Welt Anti-Doping Agentur (Wada) ist auch die Nationale Anti-Doping Agentur (Nada) in engem Austausch mit der Staatsanwaltschaft. Es liegt nahe, dass wegen Korruption in Zusammenhang mit Dopingvergehen ermittelt wird. Der TV-Sender NRK berichtete von Durchsuchungen, die in diesem Zusammenhang in Norwegen stattgefunden haben.

Die IBU-Spitze um Resch und den Präsident Anders Besseberg (72), der sich im September beim Kongress in Porec nicht um eine Wiederwahl bemühen wollte, war in der Vergangenheit immer wieder für die vermeintlich zu lasche Vorgehensweise im Anti-Doping-Kampf kritisiert worden.

"Der Verband nimmt die Angelegenheit extrem ernst und verpflichtet sich, weiterhin den höchsten Standards von Transparenz und guter Amtsführung zu entsprechen", ließ die IBU in einer Stellungnahme vom Mittwoch verlauten. Ob diese Standards aber während der Amtszeiten des Norwegers Besseberg und von Resch tatsächlich erfüllt wurden, ist nach den neuesten Erkenntnissen äußerst fraglich.

Auf der Bremse

Der seit 1992 amtierende Norweger stand bei Sanktionen gegen russische Sportler eher auf der Bremse. "Wir dürfen nicht riskieren, unschuldige Athleten zu sanktionieren. Das wäre viel schlimmer, als wenn ein gedopter Sportler nicht erwischt wird und mitläuft", sagte Besseberg im Vorjahr in einem Interview. Das diesjährige Weltcupfinale in Tjumen ließ die IBU trotz Protesten und Boykottaufrufen diverser Mitgliedsverbände über die Bühne gehen. Leif Nordgren vom US-Team, forderte Athleten auf, sich "dem Boykott anzuschließen und sich gegen die korrupte Führung des Weltverbandes auszusprechen".

Ein Zusammenhang mit EU-weiten Razzien wegen möglicher Malversationen bei der Vergabe von Sportrechten dürfte, entgegen früheren Meldungen, nicht bestehen. (sid, lü, 11.4. 2018)