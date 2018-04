Ex-Kanzler Schüssel wird Aufsichtsrat beim russischen Mobilfunker MTS

"Presse": Zustimmung bei HV Ende Juni nur noch Formsache

Der frühere Bundeskanzler Wolfgang Schüssel soll in den Aufsichtsrat des größten russischen Mobilfunkers MTS (Mobile TeleSystems) einziehen. Die Zustimmung der Aktionärsversammlung Ende Juni gelte als Formsache, berichtete die "Presse".

5,6 Milliarden Euro Umsatz

MTS gehört zu 51,11 Prozent dem Mischkonzern AFK Sistema rund um den russischen Milliardär Wladimir Jewtuschenkow. Dieser gehört zu den reichsten Personen in Russland. 2014 liefen gegen ihn Ermittlungen gegen Geldwäsche. Diese wurden im gleichen Jahr allerdings eingestellt. Wenige Monate zuvor war seine Mehrheitsbeteiligung am Ölkonzern Bashneft an den russischen Staat gegangen.



Der Rest von MTS befindet sich im Streubesitz. Das Unternehmen ist in New York und Moskau börsennotiert und hat mehr als 100 Millionen Kunden in Russland und anderen GUS-Staaten.

2016 hat MTS 435,7 Mrd. Rubel (5,6 Mrd. Euro) umgesetzt. Vorsitzender des MTS-Aufsichtsrates ist Ron Sommer, Ex-Chef der Deutschen Telekom, die in den 1990er-Jahren an der Gründung von MTS beteiligt war. (APA, red, 11.04.2018)