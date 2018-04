TV- und Radiotipps für Donnerstag, 12. April

Wie die "Barber Angels" Obdachlosen helfen, Eine faire Welt – nur Utopie?, Am Schauplatz: Kitzbühel und die Deutschen, Vom IS verführt, Malcolm X, Hilde, LiteraTOUR: Alfred Komarek trifft Hans Platzgumer

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Soziale Netzwerke – Suchtforscher warnen Soziale Netzwerke sind zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Alltags geworden. Doch Facebook und Co können auch süchtig machen. Immer mehr Menschen möchten aussteigen. Dabei soll Das Facebook-Aufhörbuch helfen. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Frisuren für ein neues Ich – Wie die "Barber Angels" Obdachlosen helfen Unter der Leitung von Gründer Claus Niedermaier schneiden die "Barber Angels" Obdachlosen in ganz Deutschland kostenlos die Haare. Auch Tina ist an vielen Wochenenden im Einsatz, um Menschen wieder Mut zu machen. Bis 20.15, Arte

foto: eco, arte

20.15 VISIONEN

Eine faire Welt – nur Utopie? Fairness ist ein Wert, den jeder für erstrebenswert hält. Warum akzeptieren wir dennoch ein großes Maß an Ungleichheit und nehmen soziale Ungerechtigkeit einfach hin? Welches Fairnessgefühl haben Kinder? Diese Fragen stehen im Zentrum der Wissenschaftsdoku. Bis 21.00, 3sat

21.00 MAGAZIN

Scobel: Marx heute Vor 200 Jahren wurde der Philosoph und revolutio näre Vordenker Karl Marx geboren. Wie kann die Ideenwelt des großen Visionärs ins Hier und Jetzt übertragen werden? Gert Scobel diskutiert darüber mit: Jürgen Neffe (Marx-Biograf), Michael Quante (Philosoph) und Ulrike Herrmann (Wirtschaftsjournalistin). Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Kitzbühel und die Deutschen Kitzbühel steht vor allem bei der Münchner Schickeria hoch im Kurs. Auf der Sonnseite entstehen immer mehr Resorts, Chalets und sogenannte Town-Houses, während die Wohn situation für die Einheimischen immer schwieriger wird. Bis 22.00, ORF 2

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Vom IS verführt – Sabrinas Weg in den Dschihad Sabrina und Anthony wirken wie ein normales Paar – sie ist 23, er 28 Jahre alt, sie haben einen drei Jahre alten Sohn. Die beiden haben sich dem "Islamischen Staat" angeschlossen und wollen in den Dschihad ziehen. Die Doku begleitet ein radikalisiertes und vom IS verführtes Paar. Bis 22.25, ORF 3

foto: orf/zdf

22.15 TALK

Maybrit Illner: Skripal, Syrien und Sanktionen – Putin unter Generalverdacht? US-Präsident Trump droht mit einem Militärschlag in Syrien, Russland droht mit Vergeltungsschlägen. Die Auseinandersetzungen der Großmächte über einen mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien und über den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal sind die letzten Stufen der Eskalation. Liegt die Schuld allein bei Russland? Darüber diskutieren Juristin Sandra Navidi, Politologe Alexander Rahr, Gregor Gysi (Die Linke), Geheimdienstexperte Christopher Nehring, Norbert Röttgen (CDU) und Katja Gloger vom Stern. Bis 23.15, ZDF

22.25 DISKUSSION

Inside Brüssel Über Ungarn nach der Wahl, Agrarförderungen in der EU und Facebook nach dem Datenskandal diskutiert Peter Fritz mit den Europaabgeordneten Ingeborg Gräßle (CDU) und Thomas Waitz (Die Grünen) sowie Valentina Pop (The Wall Street Journal) und Christoph Schiltz (Die Welt). Bis 23.15, ORF 3

22.25 BIOGRAFIE

Malcolm X (USA 1992, Spike Lee) Spike Lee, nach wie vor einer der engagiertesten Streiter für den afroamerikanischen Film, schildert in mehr als drei Stunden das Leben des am 21. Februar 1969 ermordeten Politaktivisten. Breit angelegte Biografie, die dem Bild Malcolms weniger durch Objektivität denn durch eine persön liche Sicht Spike Lees gerecht werden möchte. Denzel Washington in der Rolle des amerikanischen Bürgerrechtlers, Angela Bassett als Betty Shabazz. Bis 1.40, 3sat

movieclips trailer vault

22.25 BIOGRAFIE

Hilde (D 2009, Kai Wessel) Das Biopic umfasst die Jahre 1943 bis 1966 im Leben der Schauspielerin Hildegard Knef. Mit Heike Makatsch in der Titelrolle. Bis 1.05, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Eco mit diesen Themen: 1) Streit um AUVA: Was leistet die Unfallversicherung wirklich? 2) Pendeln oder Umziehen: Was kostet mehr? 3) Teure Ruhe: Gutes Geschäft mit schlechtem Schlaf. Bis 23.00, ORF 2

22.45 GESPRÄCH

LiteraTOUR: Alfred Komarek trifft Hans Platzgumer Zu Gast im Bücher bus ist Autor und Musiker Hans Platz gumer mit seinem aktuellen Buch Drei Sekunden Jetzt. Außerdem: Felix Mitterer mit seiner Autobiografie Mein Lebenslauf. Bis 23.15, Servus TV

23.05 TALK

Stöckl Platz bei Barbara Stöckl nehmen diesmal Skirennläuferin Anna Veith, Schlagersänger Hein Simons (Heintje), Bloggerin Madeleine Alizadeh, und Gärtnereiunternehmer Josef Starkl. Bis 0.05, ORF 2