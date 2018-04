Salzburg muss Bozen auch im Hexenkessel knacken

Beide EBEL-Teams kämpfen in "Best of seven"-Finalserie um Führung – Salzburg-Coach Poss erwartet spielfreudigere Südtiroler

Bozen – Im Finale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) geht es zwischen Red Bull Salzburg und HCB Südtirol am Donnerstag (20.20 Uhr) und Freitag (20.20/jeweils live ServusTV und Sky) in Bozen weiter. Die ersten beiden Spiele gingen in der Mozartstadt über die Bühne. Beide Teams fuhren jeweils einen Sieg ein und wollen nun die Führung in der "best of seven"-Serie übernehmen.

Enge Spiele

Die ersten beiden Finalbegegnungen haben die erwartet engen Duelle und das Aufeinanderprallen zweier gegensätzlicher Spielstile widergespiegelt. Die "Füchse" aus Südtirol überzeugten einmal mehr mit einer starken Defensive, gegen die Salzburg vor allem beim 2:1-Sieg der Bozner im ersten Spiel kein Rezept fand. "Ich denke, sie werden weiter an ihrem defensiven Konzept festhalten", meinte Salzburg-Keeper Bernhard Starkbaum. "Wir konzentrieren uns wieder auf unser Spiel und wollen den Gegner unter Druck setzten."

Salzburgs Coach Greg Poss erwartet in den kommenden beiden Spielen in Bozen eine ähnlich ausgeglichenes Duell. "Jedes Spiel ist extrem eng. Wir werden wieder alles reinwerfen müssen, um sie zu knacken", sagte der US-Amerikaner, der an dem 3:0-Erfolg vom Montag anknüpfen will. "Wir müssen auf jeden Fall so weitermachen wie im zweiten Spiel in Salzburg und wollen mit wieder mit vier Linien spielen".

Hexenkessel in Bozen

Vor eigenem Publikum erwartet Poss allerdings anders auftretende Südtiroler. "Sie werden versuchen, das Spiel selbst zu machen", meinte der 52-Jährige. Zu Hause präsentierte sich Bozen zuletzt stark, gewann acht seiner vergangenen neun Heimspiele bzw. zuletzt vier am Stück. "In Bozen erwarten wir nun einen Hexenkessel", zeigte sich auch Starkbaum gewarnt.

Die Tatsache, dass zwischen der dritten und vierten Finalpartie nur 24 Stunden liegen, sei für beide Mannschaften kein Problem. "Für uns ist es nichts Neues, zwei Spiele binnen zwei Tagen zu absolvieren. Wir kennen das aus dem Grunddurchgang. Im Play-off ist die Intensität aber natürlich intensiver", sagte Bozen-Kapitän Alexander Egger. (APA, 11.4.2018)