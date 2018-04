Studie: Europäische Einlagensicherung würde Sparer wirksam schützen

Beiträge deutscher Institute würden 12,5 Milliarden Euro betragen, Frankreichs banken müssten mit 6,6 Milliarden Euro beisteuern

Frankfurt – Mit einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung wären Forschern zufolge Bankkunden selbst im Falle einer die Jahre 2007 bis 2009 übertreffenden Finanzkrise geschützt. Ein Versicherungstopf mit Beiträgen von 38 Milliarden Euro wäre auch dann hinreichend, wenn zehn Prozent der Banken mit den riskantesten Geschäften gleichzeitig zusammenbrechen, schreiben Finanzexperten in einer am Mittwoch von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Studie. "Selbst in diesem extremen Fall, würde jedoch der Versicherungsfonds niemals geleert", erklärten sie.

Sowohl in der deutschen Bundesregierung als auch bei deutschen Banken stößt ein europäischen Einlagensicherung bislang auf große Skepsis. Unter anderem wird befürchtet, dass Geldhäuser in Haftung genommen werden, sollten Institute in anderen Mitgliedsländern in Schieflage geraten. Aus Sicht von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sollten erst deutliche Fortschritte beim Abbau von Altrisiken erzielt werden, wozu der Abbau fauler Kredite in den Bankbilanzen gehöre.

In ihrer Studie beschäftigen sich die Forscher unter anderem mit Szenarien, in denen von 1675 Instituten entweder drei Prozent oder sogar zehn Prozent der riskantesten Banken gleichzeitig in ernsthafte Schieflage geraten oder kollabieren. Der Studie zufolge wären die Beiträge deutscher Institute zu dem Versicherungsfonds mit Abstand am größten mit 12,5 Milliarden Euro gefolgt von Instituten Frankreich mit 6,6 Milliarden Euro. Dabei nehmen die Forscher an, dass zur Bemessung der Beiträge der Risikograd der Geschäfte einbezogen wird. (Reuters, 11.4.2018)