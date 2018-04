Experten-Kampagne der UniCredit Bank Austria mit Dominic Thiem

UniCredit Bank Austria bewirbt ihre Beratungskompetenz in einer neuen Kampagne mit dem Tennis-As

Wien – Anfang April startet die neue Kampagne der UniCredit Bank Austria mit Markenbotschafter Dominic Thiem. Sie bewirbt die Beratungskompetenz der Bank in TV-Spots, Plakaten, Werbung in Filialen, in Print- und sozialen Medien.

unicredit bank austria ag

Die crossmediale Kampagne zeigt Dominic Thiem, für den das Binden einer Fliege ganz offenbar schwieriger ist als jedes Match. Im entscheidenden Moment kommt Hilfe.

Die Umsetzung kommt von Young & Rubicam. (red, 11.4.2018)