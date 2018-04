Mit dem "Luisa-Code" gegen sexuelle Belästigungen

Präventionskampagne gegen sexuelle Gewalt in Deutschland und der Schweiz. Mit der Frage "Ist Luisa hier?" können sich Frauen in Bars diskret Hilfe holen

Münster – Wenn Frauen sich bei einem Date bedrängt bzw. belästigt fühlen, hilft ihnen mancherorts in Deutschland ein bestimmter Code: "Ist Luisa hier?" Mit dieser Frage können sich Besucherinnen an das Barpersonal wenden, um diskret Hilfe zu erhalten. Die Präventionskampagne gegen sexuelle Gewalt startete Ende 2016 in Münster, mittlerweile beteiligen sich etwa 40 Orte in Deutschland und zwei in der Schweiz.

Rückzugsorte schaffen

"Sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum ist ein sehr großes Thema für Frauen", sagte Lea Goetz von der Luisa-Koordinierungsstelle in Münster. Möchte ein Club bei der Kampagne mitarbeiten, wird das Personal geschult, um den Frauen Handlungsmöglichkeiten aufzeigen zu können. Wichtig ist laut Goetz "ein guter Rückzugsort, dass die Frau ein bisschen Ruhe für sich hat". Das könnte der Aufenthaltsraum des Personals sein. Dort könnte sich die Frau etwa ein Taxi rufen, FreundInnen oder die Polizei kontaktieren.

Einer von mehreren Präventionsbausteinen

Plakate auf der Damentoilette weisen Lokale als Luisa-Partner aus, Infos über Beteiligte liefern auch die Webseiten der Frauennotrufe. Luisa ist vielerorts einer von mehreren Präventionsbausteinen, die Palette reicht von der Aufklärung über K.o.-Tropfen bis hin zum Einsatz von Partyguides. Das Gros kann nur mit Spenden realisiert werden. (APA, dpa, 11.4.2018)