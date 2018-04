Über 100 Menschen an Bord – Absturzort nahe dem Flughafen Boufarik

Algier – In Algerien ist am Mittwoch ein Flugzeug des Militärs abgestürzt. An Bord des Flugzeugs sollen sich mehr als 100 Militärangehörige befunden haben, berichtete die englischsprachige Nachrichtenagentur Reuters. Laut Augenzeugen und lokalen Medien habe es mehrere Tote gegeben. Die Maschine sei am Mittwoch nahe dem Flughafen Boufarik unweit der Hauptstadt Algier abgestürzt. (APA, 11.4.2018)