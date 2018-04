Kopftuchverbot: Was spricht dafür und was dagegen?

Stichwort "kindliche Lust an Nachahmung", die Kevser Muratovic im STANDARD erwähnt ("Wenn ich das Kopftuch aufsetzte, will meine achtjährige Tochter das manchmal auch, genauso wie sie auch manchmal meinen Nagellack ausprobieren will ..."): Eine Mutter wird im Idealfall dem Kind auch den Nagellack verbieten!

Kein Kind muss mit Nagellack in die Schule gehen – es gibt viel mehr Verbote, die Eltern aufgrund einer sexuellen Konnotation/Übersexualisierung und geschlechtlichen Stereotypisierung hin zum für den Mann gefälligen Weibchen aussprechen! Tun sie dies nicht, dann sind Frauenbild und die Beziehung zum Mann an sich wohl zu hinterfragen!

Genau deshalb gehört das Kopftuch aus der Öffentlichkeit – Unterdrückung durch den Mann, dessen Sexualität (und damit auch die der Frau) eher gelenkt wird durch eine größere destruktive Abhängigkeit denn durch Gleichstellung und Gleichberechtigung im Alltag!