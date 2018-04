Datenmanagement als zentrales Wettbewerbskriterium

Big Data sammelt Daten und erst in der Nutzung liegt der Mehrwert. Ein Expertenkommentar von Markus Berger, Head of Big Data and Business Intelligence bei T-Systems Austria.

Einer der medial oft verwendeten Begriffe ist nun so verbraucht, dass man die Frage stellen muss: "Unlearn Big Data", um zu verstehen, was Big Data bedeutet und mit welchen Gefahren es verbunden ist? Ich werde hier laufend mit interessanten bis lustigen Erklärungen konfrontiert. Hintergrund ist immer Halbwissen, das sich durch soziale Medien schnell verbreitet. Die Wissenslücken werden aufgefüllt, um Einteilung in Schubladen vornehmen zu können.

Schubladisierung

In der Regel sind diese Schubladen beschreiben mit: Big Data ist gefährlich. Oder "The Next New Thing", Data Driven Business oder Job-Chance. Das Gehirn speichert auch gerne: Big Data = Data Science oder Big Data ersetzt das klassische BI. Und genau dieses Halbwissen macht es so schwierig, unbeschwert darüber zu reden. Daher mein Appell: Aufräumen, rauslöschen was man glaubt über den Begriff Big Data zu wissen und die erste Lektion verinnerlichen: Big Data sammelt Daten um aus diesen Daten Informationen zu generieren.

Umfangreicher Diskussionsstoff

Klingt einfach, aber schon hier steckt viel Diskussionsstoff. Welche Daten kann ich wie sammeln? Welche Datenschutz-Vorgaben muss ich beachten? Wie kann ich sammeln, ohne zu wissen was ich später brauche? Welche Werkzeuge, Metadaten, Informationen oder Wissen brauche ich dafür? Von Methodik der Data Scientists ganz zu schweigen. Schon zu kompliziert? Dann reden wir nicht über weitere Lektionen, sondern schließen vorerst: Big Data sammelt Daten und erst in der Nutzung liegt der Mehrwert. Fokussieren wir auf diesen Nutzen und wir können sinnvoll darüber reden.