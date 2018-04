FPÖ Schwarzach in Pongau verwechselt eigenen Ort

Die Ortsgruppe der Freiheitlichen des Salzburger Orts zeigt auf ihrer Website ein Foto des Vorarlberger Namensvetters

Wien – Schwarzach ist nicht gleich Schwarzach: Dass es in Österreich je einen Ort diesen Namens in Vorarlberg und in Salzburg gibt, sorgt mitunter für Verwirrung – selbst bei der "Heimatpartei" FPÖ. Auf der Website der Freiheitlichen Ortsgruppe von Schwarzach im Pongau (Salzburg) ist ein Foto des Ortes zu sehen. Allerdings eines des Vorarlberger Namensvetters, wie ein Twitternutzer feststellte.

Liebe FPÖ Pongau!

Das Bild, das ihr auf eurer Website für die Ortsgruppe Schwarzach im Pongau verwendet ist nicht nur ohne Urheberangaben aus der Wikipedia übernommen, sondern zeigt noch dazu Schwarzach in Vorarlberg. https://t.co/bdGURzTLxv — Thomas Planinger (@plani13) April 11, 2018

Der User, ein Wikipedia-Autor, bemängelt außerdem, dass das Bild von der Wikipediaseite des falschen Ortes auch noch ohne die erforderliche Nennung des Urhebers verwendet wurde. DER STANDARD hat bei der FPÖ Pongau um eine Stellungnahme angefragt. (red, 11.4.2018)