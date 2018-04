Wiener Wirtschaftskammer startet Gütesiegel für Cloud-Anbieter

Zertifikat für Dienstleister, die Daten in Österreich speichern – Anmeldung für "Austrian Cloud" ab Donnerstag möglich

Die Wiener Wirtschaftskammer hat ein Gütesiegel für österreichische Cloud-Anbieter entwickelt. "Damit können sich heimische Cloud-Dienstleister, die die Daten ihrer Kunden auch in Österreich speichern, erstmals zertifizieren", erläuterte Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting, gegenüber der APA. Die Anmeldung für die "Austrian Cloud" ist ab Donnerstag möglich.

Die Zertifizierung für das Gütesiegel "Austrian Cloud" wurde mit EuroCloud Austria als Partner entwickelt. Sie basiert auf einer "qualifizierten Selbstauskunft". "Vereinfacht gesagt, müssen Unternehmen über ein Online-Tool rund 90 Fragen zu ihren Cloud-Dienstleistungen, Sicherheitsstandards, IT-Infrastruktur und ähnlichem beantworten", erklärte Martin Puaschitz, Obmann der zuständigen Fachgruppe.

Daten in Österreich

Grundvoraussetzung für das Gütesiegel ist, dass die Daten in Österreich gespeichert werden. "Nur in Österreich und in der EU ist eine optimale Rechtssicherheit gegeben. Sehr relevant ist das auch bei Haftungsfragen", betonte Heimhilcher.

Seit dem vergangenen Sommer ist es Cloud-Dienstleistern möglich, den Vermerk "Data stored/saved in Austria" im Firmen A-Z der Wirtschaftskammer, der größten Unternehmensdatenbank Österreichs, zu hinterlegen. Diese nicht-zertifizierte Vorstufe zum "Austrian Cloud"-Gütesiegel haben laut Kammer bisher 149 Unternehmen in Anspruch genommen, 58 davon aus Wien. (APA, 11.4.2018)