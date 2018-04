IS-Drama "Macht euch keine Sorgen": Jakob heißt jetzt Abu Amal

Die Geschichte einer Rückkehr, die vielleicht keine ist: Im IS-Drama "Macht euch keine Sorgen " am Mittwoch, 20.15 Uhr, im Ersten kehrt ein junger Konvertit von Syrien nach Deutschland zurück. Sein Schweigen sorgt für Misstrauen – auch innerhalb der Familie

Der Schock ist groß für Familie Schenk, als ihnen das Landeskriminalamt (LKA) mitteilt, dass ihr Sohn Jakob in Syrien ist. Der Jugendliche soll sich dort der Terrormiliz "Islamischer Staat" angeschlossen haben. Den Eltern erzählte er, er sei gemeinsam mit einem Freund in Spanien. Nach dem Zweiteiler "Brüder" Ende 2017 zeigt das Erste am Mittwoch (20.15 Uhr) wieder einen Film über einen jungen deutschen Konvertiten. In Macht euch keine Sorgen stehen die Zeit nach der Rückkehr in Deutschland und der schwierige Kampf des Vaters um seinen Sohn im Mittelpunkt.