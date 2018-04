Tschad nicht mehr von US-Einreisestopp betroffen

Weißes Haus sieht Verbesserungen bei der Identitätsfeststellung tschadischer Staatsbürger

Washington – Die USA haben Einreisebeschränkungen für Bürger des Tschad aufgehoben. Das afrikanische Land habe seine eigenen Bestimmungen hinsichtlich der Weitergabe von Informationen und der Identitätsfeststellung seiner Bürger so verbessert, dass dieser Schritt möglich sei, teilte das Weiße Haus am Dienstag in Washington mit.

Präsident Donald Trump hatte den Tschad nachträglich zu mehreren anderen Ländern in seinem umstrittenen Einreisestopp hinzugefügt. Berichten zufolge soll eine Knappheit bei Papier für Passdokumente der Grund gewesen sein, warum das eigentlich mit den USA eng kooperierende Land auf die Liste geraten war. (APA, 11.4.2018)