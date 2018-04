Laut ORF Ermittlungen im Zusammenhang mit Doping-Vorwürfen

Salzburg – Das Bundeskriminalamt hat nach einem Bericht der ZiB2 des ORF am Dienstag in den Räumlichkeiten der Internationalen Biathlon Union (IBU), dem der Dachverband aller nationalen Verbände, in Salzburg eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Beamte sollen mehrere Zimmer durchsucht haben. Die Ermittlungen sollen in Zusammenhang mit Doping-Vorwürfen stehen. (APA, 10.4. 2018)