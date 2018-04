Red Bull plant privat finanzierte Mondlandung für 2019

Hauptsponsor Audi stellt Mondgefährt, das Red Bull Media House plant etliche Programme

Wien – Red Bull will im zweiten Halbjahr 2019 eine privat finanzierte Mission auf den Mond unternehmen. Das berichtet das Branchenportal W&V. Im Gegensatz zur ersten Mondmission 1969, die sich 2019 zum 50. Mal jährt, soll das Vorhaben ausschließlich privat finanziert werden.

Hauptsponsor des Projekts ist der Autobauer Audi, der das Mondgefährt zur Verfügung stellt. Das Audi lunar quattro genannte Mondauto soll die Spuren vergangener Mondmissionen untersuchen und Livebilder in HD-Auflösung zur Erde senden. Bereits Ende 2017 stellte Audi das Fahrzeug in einem Spot vor.

audi usa

Die Übertragung der Livebilder soll durch einen 4G-Mobilfunkmasten am Mond ermöglicht werden, den Vodafone bereitstellt. Weitere Sponsoren des Projekts sind die Uhrenmarke Omega, Infineon und die Schweizer Schuhmarke On. Für die technische Umsetzung der Mission arbeitet Red Bull mit dem deutschen Raumfahrunternehmen PTScientists zusammen.

Liveübertragung und Dokus geplant

Das Red Bull Media House plant drei Livesendungen zur Mission: Den Start der Rakete von der Erde, die Ankunft am Mond und die ersten Bilder von der am Mondauto montierten Kamera. Die Medientochter des Softdrinkherstellers will noch dazu weitere Formate entwickeln, produzieren und vermarkten. Auch Terra Mater Factual Studios, eine Tochterfirma von Red Bull, plant eine dreiteilige Dokureihe.

Stratosphären-Springer Felix Baumgartner, der bereits 2013 ankündigte, zum Mond fliegen zu wollen, muss wohl am Boden bleiben – die Mission soll unbemannt stattfinden. (red, 10.4.2018)