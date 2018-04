TV- und Radiotipps für Mittwoch, 11. April

20.15 DOKUMENTATION

Embrace – Du bist schön Diäten, Schönheitsoperationen, Selbsthass und Frust: Warum sind 91 Prozent aller Frauen mit ihrem Körper unzufrieden? In ihrem Dokumentarfilm begibt sich die Fotografin und dreifache Mutter Taryn Brumfitt auf die Suche nach den Ursachen des weltweiten Schönheitswahns. Zu den Protagonistinnen des Films zählt auch Schauspielerin Nora Tschirner (Keinohrhasen, Tatort), die den Film mitproduziert hat. Bis 21.40, Arte

Terra Mater : Das Gesetz der Löwen – Feindesland (1/3) Schauplatz ist die Wildnis Tansanias: Löwen verbünden sich mit Affen, Löwinnen verschiedener Rudel erlegen gemeinsam Giraffen, und Löwenmännchen schmieden untereinander lebenslange Allianzen. Bis 21.15, Servus TV

21.05 BERGIG

Land der Berge: Unsere Almen – Lebensgefühl aus den Bergen Welche Bedeutung hat die Almwirtschaft heute noch, und wie bewahren die Menschen dieses Kulturerbe? Mehrere Almen quer durch Österreich werden vorgestellt. Bis 21.50, ORF 3

22.10 LOUIS DE FUNÈS

Balduin, der Ferienschreck (Les grandes vacances, F 1967, Jean Girault) Der strenge Balduin (Louis de Funès) leitet ein Jungeninternat in Versailles. Ausgerechnet sein Sohn Philippe ist schlecht in Englisch, der Papa schickt ihn zum Unternehmer MacFarr nach England. Dessen Tochter Shirley kommt dafür nach Frankreich. Das lebenslustige Mädel verdreht den Jungs aus der Stadt reihenweise den Kopf, da muss Balduin freilich eingreifen. Grotesker Spaß. Bis 23.45, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Jerusalem – Kampf um einen Sehnsuchtsort Mit den Protesten der Palästinenser im Gazastreifen und den bevorstehenden Feiern zur Staatsgründung Israels (70 Jahre) brodelt der Nahostkonflikt wieder – und damit der Kampf um Jerusalem. Die Sendung begleitet Menschen auf beiden Seiten und zeigt, wie sehr die Stadt Sehnsuchtsort ist – für Juden, Muslime und Christen. Bis 23.05, ORF 2

22.45 TALK

Pro und Contra: Eiszeit zwischen Russland und dem Westen – Wer ist schuld an der Eskalation? Bei Corinna Milborn: Leigh Turner (britischer Botschafter in Wien), Johann Gudenus (FPÖ-Klubobmann), Ivan Rodionov (Chefredakteur von Russia Today Deutschland) und Michel Reimon (EU-Abgeordneter der Grünen). Bis 23.45, Puls 4

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Die Ultraorthodoxen – Staat im Staate Israels Ultraorthodoxe Juden stellen bereits eine Million der israelischen Bevölkerung. Mit im Schnitt 6,5 Kindern pro Frau sind die Strenggläubigen die am stärksten wachsende Gruppe. Bis 23.50, ORF 2

Sie schotten sich ab, verneinen den Staat und gewinnen weiter an Einfluss: Ultraorthodoxe in Israel – um 23.05 Uhr in ORF 2.