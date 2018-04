40 Prozent der Höchstrichter in Polen droht Pensionierung

Doch die Anfang April in Kraft getretene Senkung des Pensionsalters für Höchstrichter von derzeit 70 auf 65 Jahre bewirkt das Gegenteil: Etwa 40 Prozent der Beamten können mit sofortiger Wirkung in den Altersruhestand versetzt werden. Es bleibt dem Staatspräsidenten vorbehalten, von Fall zu Fall das Antrittsalter auf bis zu 71 Jahre zu erhöhen.

