Teil der Wiener Lange Gasse wird nun zur Begegnungszone umgebaut

Straßenniveau wird in 150 Meter langem Anschnitt angehoben – Bauarbeiten bis Mitte Juli – Auch Teil der Otto-Bauer-Gasse soll zur Begegnungszone werden

Wien – In der Lange Gasse im achten Wiener Bezirk haben am Dienstag die Bauarbeiten für die Neugestaltung gestartet. Ein rund 150 Meter langer Abschnitt der Gasse – jener Teil zwischen Josefstädter Straße und Hugo-Bettauer-Platz – wird bis Mitte Juli zur Begegnungszone umgebaut.

"Im Zentrum der Umgestaltung steht das Ziel, die Lange Gasse einerseits verkehrlich zu beruhigen und zu entrümpeln und andererseits durch die Anhebung auf ein Niveau für Fußgängerinnen und Fußgänger zu attraktivieren und die Aufenthaltsqualität zu verbessern", erläuterte Thomas Keller von der MA 28 (Straßenbau). Während der Bauarbeiten wird die Lange Gasse abschnittsweise für jeweils wenige Wochen für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Umbaupläne auch im sechsten Bezirk

Der gesamte Abschnitt erhält eine neue Pflasterung aus zwei unterschiedlichen Betonsteinen. Die Zufahrts- und Durchfahrtsmöglichkeiten für den Kfz-Verkehr bleiben erhalten, Parkplätze werden reduziert. Radfahren wird künftig in beide Richtungen möglich sein. Im Zuge der Umbauarbeiten wird auch der Hugo-Bettauer-Platz neu gestaltet. Die Gesamtkosten für die Umgestaltung betragen 720.000 Euro. Den Großteil davon zahlt die Stadt, der Rest kommt aus dem Bezirksbudget.

Auch für das Loquaigrätzel im sechsten Bezirk gibt es Umbaupläne. Die obere Otto-Bauer-Gasse – zwischen Mariahilfer Straße und Schmalzhofgasse – soll 2019 zur Begegnungszone werden, in der Königseggasse soll eine Fußgängerzone entstehen und der Loquaipark wird neu geplant, gab Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) in einer Aussendung am Dienstag bekannt. (APA, 10.4.2018)