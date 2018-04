Separate Deutschklassen: Kritik reicht von "diskriminierend" bis "undurchführbar"

Der Gesetzesentwurf sorgt bei Bildungsexperten für Haareraufen. Auch vom ÖVP-geführten Tiroler Landesschulrat wird das Vorhaben negativ beurteilt

Wien – Bereits ab Herbst will Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) mit den von der Regierung angekündigten Deutschförderklassen Ernst machen, der dazugehörige Gesetzesentwurf ist noch bis Donnerstag in parlamentarischer Begutachtung.

Vorgesehen ist darin, dass Kinder, die nicht ausreichend Deutsch können, höchstens vier Semester lang in separaten Klassen unterrichtet werden – 15 Stunden pro Woche in der Volksschule, im Umfang von 20 Wochenstunden in der Sekundarstufe I. In welchen Fächern die Kinder gemeinsam mit den Kollegen aus der Stammklasse lernen sollen, wird nicht näher definiert, und die Frage lässt damit Raum für Spekulationen.

Was Kritikern als "Ghettoklasse" gilt, soll ab einer Anzahl von sechs Schülern Realität werden. Wer in einer solchen Klasse landet, entscheidet künftig der Direktor – samt standardisiertem Test für Kinder, die beim Aufnahmegespräch Sprachdefizite aufweisen.

ÖVP und FPÖ geben als Ziel an, dass mit dieser Maßnahme der "Zugang zur Bildung für Kinder und Jugendliche mit Deutschförderbedarf erleichtert" werde.

Letzteres wird in neun von zehn Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf entschieden in Abrede gestellt – und auch sonst geht die interessierte Öffentlichkeit mit dem Vorhaben hart ins Gericht: