Premio Formentor an rumänischen Autor Mircea Cartarescu

Wien – Der rumänische Schriftsteller Mircea Cartarescu erhält den mit 50.000 Euro dotierten Premio Formentor. Wie der Zsolnay Verlag, der Cartarescus Romane in deutscher Sprache herausgibt, am Dienstag mitteilte, wird der Autor den von einem spanischen Verlag sowie zwei Hoteliersfamilien vergebenen Preis am 5. Oktober auf Mallorca entgegennehmen.

"In Cartarescus Werk tritt die Existenz einer Kartographie der Erinnerung zutage, die kreative Energie des Traumes, die Freiheit der Imagination und die Kraft der Sehnsucht", urteilte die Jury unter dem Vorsitz des Vorjahrespreisträgers Alberto Manguel. Frühere Preisträger waren außerdem etwa Jorge Luis Borges, Saul Bellow, Carlos Fuentes oder Javier Marias.

boston university Lesung und Diskussion mit Mircea Cartarescu in Boston.

Vielfach ausgezeichnet

Cartarescu, der unter anderem als Kandidat für den Literaturnobelpreis gilt, wurde 1956 in Bukarest geboren. Er veröffentlicht seit 1979 Gedichte und Prosa und wurde dafür vielfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung, dem Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur oder dem Thomas Mann Preis 2018. Für 2019 kündigt Zsolnay seinen "monumentalen Roman" mit dem Titel "Solenoid" an. (APA, 10.4.2018)