Unmoralisches Angebot: 25 Milliarden Dollar für Fifa

Konsortium aus Nahem Osten und Asien an Übernahme von reformierter Klub-WM und noch gar nicht existierender globaler Nations League interessiert

New York – Dem Fußball-Weltverband Fifa soll ein gigantisches wie mysteriöses Milliarden-Angebot zum Verkauf zweier Wettbewerbe vorliegen. Laut der New York Times, die sich auf Quellen aus dem Fifa-Council beruft, würde ein Konsortium aus dem Nahen Osten und Asien gut 25 Milliarden US-Dollar für die (vorher reformierte) Klub-WM und die noch gar nicht existierende globale Nations League bezahlen. Details kennt aber offensichtlich nur Gianni Infantino.

Großer Widerstand

Der Fifa-Präsident soll die Council-Mitglieder während der Sitzung im vergangenen März in Kolumbiens Hauptstadt Bogota informiert haben – und auf großen Widerstand gestoßen sein. Von wem genau das Geld kommen würde, sei nämlich offen geblieben. Infantino habe auf eine schnelle Entscheidung gedrängt, was das Council abgelehnt habe.



Der Verkauf von Wettbewerben würde das Geschäftsmodell der Fifa komplett auf den Kopf stellen. Bislang kontrolliert der Weltverband seine Turniere penibel, verkauft werden nur die Medien-, nicht die Veranstaltungsrechte. Die Klub-WM und eine Art "Weltliga" mit Nationalmannschaften unter fremdem Dach käme einer Revolution gleich.

Große Verlockung

Fest steht aber auch, dass 25 Milliarden Dollar die Fifa (211 Mitgliedsverbände) auf einen Schlag steinreich machen würden. Die Reserven des Weltverbands schrumpften zuletzt weiter auf 930 Millionen Dollar, die Folgen des Korruptionsskandals 2015 waren teuer. Infantino will im kommenden Jahr im Amt bestätigt werden, vor seinem Wahlerfolg 2016 hatte er den Verbänden viel Geld versprochen.

Offiziell bekannt gegeben wurde in Bogota nur, dass die Gespräche über eine Aufstockung der Klub-WM auf 24 Teams und eine Verlegung in den Sommer vertagt wurden. Bestandteil der möglichen Reform wäre auch, das Turnier nur alle vier Jahre (statt jährlich) austragen zu lassen.

Großer Verfechter

Dass Infantino großer Verfechter dieser Idee war und wahrscheinlich ist, ist kein Geheimnis. Ob der Schweizer dabei auch die Milliarden des Konsortiums im Hinterkopf hatte, ist dagegen offen. Laut der US-Zeitung soll Infantino Anfang des Jahres ein Angebot erhalten haben, die Klub-WM nach China und Saudi-Arabien zu bringen. Im Dezember wird das Turnier mit sieben Teams in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen.

Die Nations League der Europäischen Fußball-Union (Uefa) startet im September und ist auf Europa beschränkt. Die österreichische Nationalmannschaft spielt in Liga B mit Bosnien-Herzegowina und Nordirland. Pläne, auch Nationen anderer Konföderationen einzuladen, sind bislang nicht spruchreif. Infantinos Fifa gilt eigentlich als Gegner der Aufstockung, da dem Weltverband so eine von der ungeliebten Uefa verantwortete Konkurrenz zur WM erwachsen könnte.

Großes Ereignis

Mit dem Großereignis, das in diesem Jahr am 14. Juni in Moskau angepfiffen wird, verdient die Fifa den Großteil ihres Geldes. Die größten Einnahmefelder sind neben den Medienrechten die Sponsorenpakete und der Ticketverkauf. Für die Geschäftsperiode 2015 bis 2018 erwartet der Weltverband einen Gewinn in Höhe von rund 100 Millionen Dollar bei Einnahmen von rund 5,656 Milliarden Dollar. (sid, 10.4.2018)