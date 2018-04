"Despacito": Youtube-"Hack" lässt meistgesehenes Video verschwinden

Gruppierungen namens "Prosox" und "Kuroi’sh" sollen verantwortlich sein, Ursache noch unklar

Unbekannten ist es gelungen, einen Angriff auf zahlreiche populäre Musikvideos auf Youtube durchzuführen. Zahlreiche Clips wurden entfernt und ihr Vorschaubild mit maskierten, bewaffneten Verbrechern ersetzt.

Betroffen ist unter anderem das meistgesehen Youtube-Video: der ehemalige Charthit "Despacito", das erst kürzlich die Fünf-Milliarden-Marke bei den Aufrufen knacken konnte und zuvor schon "Gangnam Style" vom Thron gestoßen hatte. Auch Werke von Chris Brown, Katy Perry, Taylor Swift und einigen anderen Künstlern wurden "defaced" berichtet The Verge.

Ursache unklar

Die Gemeinsamkeit aller Videos ist, dass sie jeweils über den "Vevo"-Kanal der jeweiligen Interpreten hochgeladen wurden. Vevo ist ein von Sony, Universal und Abu Dhabi Media gemeinsam betriebenes Service, an dem auch Youtube selbst beteiligt ist.

Unklar ist, wie der Angriff geglückt ist – also ob eine Sicherheitslücke bei Youtube vorliegt oder die Angreifer an Zugangsdaten der Betroffenen gekommen sind. Zwei Hackergruppen, "Prosox" und "Kuroi’sh" reklamieren die Aktion für sich. Prosox erklärt vage per Twitter, sich einer Skriptlösung bedient zu haben. (red, 10.04.2018)