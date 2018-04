Grenzlandförderung: Niederösterreichische Gesellschaft aufgelöst

Die Förderstelle für Gebiete nahe der einst toten Grenze ist 43 Jahre nach ihrer Gründung in Liquidation – Kapital soll in Digitalisierungsprojekte fließen

St. Pölten / Wien – Es hat lange gedauert, jetzt wird die Niederösterreichische Grenzlandförderungsgesellschaft (NÖG) aufgelöst. 2015 erklärte der damalige Rechnungshofpräsident Josef Moser, die NÖG habe in ihrer derzeitigen Form "ihre Zeit überlebt". Ihre Zeit, das war die des Eisernen Vorhangs: 1975 gründeten das Land Niederösterreich und der Bund eine Gesellschaft, um die wirtschaftlich schwache Region an der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei zu stärken.

2016 existierte die Gesellschaft immer noch – trotz EU-Beitritts, Schengens und anderer Fördermittel. Land und Bund waren uneinig über die Modalitäten der Auflösung: Beide hatten Kapital eingezahlt, insgesamt 14,5 Millionen Euro. 2017 bestätigten die beiden Inhaber dem STANDARD dann, dass sie sich im Großen und Ganzen einig seien und an einer Auflösung arbeiteten.

Die erfolgte nun, fast ein Jahr später, auch offiziell: Die Liquidation der NÖG wurde im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" veröffentlicht.

Geld wird ausgeschüttet

Das Kapital, das Bund und Land in die Gesellschaft eingezahlt haben, soll in Projekte in der Grenzregion fließen, sagt NÖG-Geschäftsführer Gerhard Schmid zum STANDARD. Der Schwerpunkt soll dabei auf Digitalisierung liegen. Die in Auflösung befindliche Gesellschaft sucht dafür geeignete Förderungsempfänger – ob es eine öffentliche Ausschreibung geben wird oder nicht, sei noch nicht entschieden, sagt Schmid.

Über die Förderanträge entscheiden dann die Gremien der Gesellschaft, erklärt der Geschäftsführer. Das werde in etwa ein Jahr dauern – so lange wird es die NÖG dann doch noch geben. (sefe, 10.4.2018)