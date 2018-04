Steirischer Lkw-Lenker in Steinbruch tödlich verunglückt

Der 54-Jährige brach sich das Genick, als sein Lastwagen umstürzte

Gröbming – Ein 54-jähriger obersteirischer Lkw-Lenker ist Dienstagfrüh bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Schwerfahrzeug in einem Steinbruch in Gröbming umgekippt, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Der Mann aus dem Bezirk Liezen war kurz vor 8 Uhr in einem Steinbruch im Ortsteil Weyern mit dem Abladen von Schotter beschäftigt. Dabei fuhr er mit dem Lkw rückwärts zur Schüttkante und hob die Ladefläche an. Aufgrund einer leichten Hanglage kippte der Lastwagen seitlich um. Der Mann stürzte in der Fahrerkabine auf die Beifahrerseite, schlug dort mit dem Kopf auf und brach sich das Genick. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. (APA, 10.4.2018)