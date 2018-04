US-Sängerin Holly Miranda zu Gast in der STANDARD-Redaktion

Die New Yorker Singer-Songwriterin performte gemeinsam mit ihrer Saxofonistin Maria Eisen zwei Songs ihres neuen Albums "Mutual Horse" für unsere Videoserie STANDARD Player

Song #1: "To Be Loved"

Song #2: "Exquisite"

Spätestens seit Kanye West im Jahr 2009 einen ihrer Songs auf seiner Website empfohlen hat, ist Holly Miranda kein Geheimtipp mehr. Die Wahl-New-Yorkerin aus Detroit hatte schon zuvor in Indie-Kreisen der Stadt einen Namen, erntete zunächst mit ihrer Band The Jealous Girlfriends gute Kritiken und kollaboriert seit 2008 im Rahmen ihres Soloprojekts mit vielen verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus der New Yorker Musikszene.

Derzeit ist die Singer-Songwriterin auf Europatour, erst kürzlich machte sie bei einem ausverkauften Konzert der Vienna Songwriting Association im Haus der Musik in Wien halt. Am Nachmittag vor dem Gig kamen Holly Miranda und ihre Saxofonistin Maria Eisen für eine STANDARD-Player-Session in unsere Redaktion und gaben zwei Songs des neuen Albums "Mutual Horse" zum Besten.

foto: jasmin al-kattib Singer-Songwriterin Holly Miranda (li.) und ihre Saxofonistin Maria Eisen.

(Jasmin Al-Kattib, Lukas Friesenbichler, Gerald Zagler, Ayham Yossef, 18.4.2018)