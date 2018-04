Strafsenat zu Rapid-Fans im Gästesektor: Urteil korrekt umgesetzt

Der Strafsenat erklärt, dass der Gästesektor formal nicht vom Urteil umfasst wurde

Wien – Dass sich beim von einer Teilsperre betroffenen Heimspiel von Rapid gegen St. Pölten (2:1) der harte Kern der Rapid-Fans im Gästesektor befand, ist laut Fußball-Bundesliga in Ordnung gewesen. "Der Senat 1 ist nach eingehender Prüfung zu der Ansicht gelangt, dass der SK Rapid auf Basis des ergangenen Spruchs das Urteil formal korrekt umgesetzt hat", hieß es dazu am Dienstag in einer Aussendung der Liga.

Im Hütteldorfer Allianz-Stadion waren vergangene Samstag viele Tribünen-Bereiche als Folge der vorangegangene Derby-Randale gesperrt gewesen. Darunter auch der komplette Block West, die Heimat der organisierten Fan-Szene. Diese wich deshalb nach Absprache mit den Anhängern des Gastklubs auf den vergleichsweise kleinen Gästesektor aus. "Aufgrund der Zustimmung der zuständigen Behörden und des Gastklubs wurde ermöglicht, dass der im Rahmen des Beschlusses von der Sperre nicht umfasste Gästesektor den Fans des SK Rapid zur Verfügung gestellt werden konnte", hieß es nun dazu von der Liga. (APA, red, 10.4.2018)