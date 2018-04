Österreich im Davis-Cup-Playoff gegen Australien

Mit Heimvorteil um Einzug in Weltgruppe – Der bislang einzige ÖTV-Sieg gegen den 28-fachen Titelträger gelang 1989

London – Österreichs Tennis-Herren spielen vom 14. bis 16. September mit Heimvorteil gegen Australien um den Einzug in die Weltgruppe. Das ergab Playoff-Auslosung am Dienstag. Im Head-to-Head mit den Australiern steht es 1:2, zuletzt setzte es 2005 in Sydney ein 0:5. Den einzigen ÖTV-Sieg gab es 1989 ebenfalls in der ersten Weltgruppen-Runde.

Heuer sind die von Lleyton Hewitt betreuten Australier in Weltgruppen-Runde eins Deutschland daheim 1:3 unterlegen und ins Playoff gerutscht. Die Australier sind mit 28 Titelgewinnen hinter den USA (32) die Nummer zwei im Ranking. Aktuelle Einzel-Topspieler sind Nick Kyrgios (ATP-24.), Matthew Ebden (77.), John Millman (89.) und Jordan Thompson (99.). Doppel-Star ist Tom Peers (5.). (APA, 10.4.2018)

Playoff-Paarungen um den Weltgruppen-Einzug:

Argentinien – Kolumbien

Großbritannien – Usbekistan

Österreich – Australien

Schweiz – Schweden

Serbien – Indien

Kanada – Niederlande

Ungarn – Tschechien

Japan – Bosnien-Herzegowina

Spieltermin ist der 14. bis 16. September, das erstgenannte Team hat Heimrecht, der Sieger steht 2019 in der Weltgruppe.

Head-to-Head Österreich – Australien: 1:2

1905 Weltgruppen-Halbfinale in London (Rasen): Australien – Österreich (Rolf Kinzl, Kurt von Wessely) 5:0

1989 Weltgruppe, 1. Runde in Wien (Ferry-Dusika-Stadion, Sand): Österreich (Horst Skoff, Thomas Muster, Alexander Antonitsch) – Australien 5:0

2005 Weltgruppe, 1. Runde in Sydney (Rasen): Australien – Österreich (Alexander Peya, Jürgen Melzer, Julian Knowle, Marco Mirnegg) 5:0