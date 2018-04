Wolfgang Orthmayr vorübergehend Documenta-Geschäftsführer

58-jähriger Hamburger folgt unter Kritik stehender Annette Kulenkampff nach

Kassel – Der Musikmanager Wolfgang Orthmayr wird vorübergehend Geschäftsführer der Documenta in Kassel. Der 58-jährige Hamburger habe zum 1. April diese Aufgabe übernommen, teilte am Montag die Stadt Kassel als Gesellschafter der weltweit renommierten Ausstellung für moderne Kunst mit.

Orthmayr war in den vergangenen Jahren unter anderem bei einer Firma für Musicals, bei Sony Music und der Musikhandelskette World of Music tätig. Die scheidende Documenta-Geschäftsführerin Annette Kulenkampff war in die Kritik geraten, als ein Defizit der Documenta im Ausstellungsjahr 2017 bekannt wurde. Nach jüngsten Angaben beträgt es 5,4 Millionen Euro. (APA, 10.4.2018)