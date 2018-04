Der Trailer zum neuen "Star Wars"-Film ist da

Der Trailer gibt weitere Details zum neuen Film preis, der Ende Mai ins Kino kommt

Am Sonntag wurde der neue Trailer zu "Solo: A Star Wars Story" veröffentlicht, in der Originalsprache Englisch und auch in deutscher Sprache. Der neue Teil der "Star Wars"-Reihe handelt von dem jungen Schmuggler Han Solo, gespielt von dem 28-jährigen Alden Ehrenreich, und ist ungefähr zehn Jahre vor den Ereignissen von "Krieg der Sterne" aus dem Jahr 1977 angesiedelt.

star wars "Solo"-Trailer auf Englisch.

star wars deutschland "Solo"-Trailer auf Deutsch.

Ebenfalls zu sehen sind Joonas Suotamo (31) als Chewbacca und Donald Glover (34) als Lando Calrissian. Der von Ron Howard inszenierte Film wird seine Weltpremiere beim Filmfestival in Cannes feiern und in Österreich voraussichtlich am 24. Mai ins Kino kommen. Internationaler Kinostart ist der 25. Mai, genau 41 Jahre nach der Veröffentlichung von "Krieg der Sterne". (red, 10.4.2018)