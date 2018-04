Mittelstand bekommt wieder leichter Kredite, kleine Firmen nicht

Heimische Betriebe rechnen mit steigenden Zinsen, jeder fünfte sieht einen einfacheren Zugang zu Krediten, so eine Umfrage

Wien – Der heimische Mittelstand kommt wieder leichter an Bankkredite – das Vorkrisenniveau ist fast erreicht, erhob der Berater EY. Kleine Betriebe, die auf Kredite sehr angewiesen sind, tun sich aber nach wie vor schwer. Und: Zwei von drei der 900 telefonisch befragten Unternehmen mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern rechnen heuer mit steigenden Kreditzinsen.

Derzeit meinen nur mehr 30 Prozent der mittelständischen Unternehmen, dass die Kreditvergabe der Banken in den vergangenen drei Jahren (eher) restriktiver geworden sei. 2017 beklagten das noch 43 Prozent. 21 Prozent sehen sogar einen einfacheren Kreditzugang.

Kleine haben es schwer

Bei Unternehmen mit sehr guter Bonität seien die Konditionen wieder so günstig wie zuletzt vor zehn Jahren, so EY. Kleine Unternehmen haben jedoch nach wie vor Probleme. Noch immer wähnen 37 Prozent (2017: 43 Prozent) der Firmen mit weniger als 30 Millionen Euro Umsatz eine restriktivere Kreditvergabe in den vergangenen drei Jahren. Bei großen Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz ist dieser Anteil binnen eines Jahres von 47 auf 26 Prozent gesunken. (APA, 10.4.2018)