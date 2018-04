Nannen-Preise werden in Hamburger Elbphilharmonie verliehen

18 Nominierungen aus 1000 Einreichungen – Sonderpreis für "Washington Post"-Korrespondentin

Hamburg – Für die Verleihung der renommierten Nannen-Journalistenpreise sind 18 Beiträge nominiert. Am Mittwochabend werden im kleinen Saal der Hamburger Elbphilharmonie die Autoren prämiert, die sich in Kategorien wie Reportage, Dokumentation und Fotografie durchgesetzt haben.

Der Verlag Gruner + Jahr und sein Magazin "Stern" vergeben die undotierten Auszeichnungen seit 2005 in Erinnerung an den Magazin-Gründer Henri Nannen (1913-1996). Insgesamt waren rund 1000 Beiträge eingereicht worden.

Mekhennet erhält "Stern"-Sonderpreis

Eine Preisträgerin steht schon fest: Souad Mekhennet, Sicherheitskorrespondentin der "Washington Post", wird nach Verlagsangaben mit dem Sonderpreis der "Stern"-Chefredaktion geehrt. Sie sei eine der wenigen Menschen weltweit, die hochrangige Mitglieder des Islamischen Staates und der Terrororganisation Al-Qaida zum Interview traf.

"In ihren Reportagen zeigte sie, was hinter den Fronten des Dschihad passiert, was die Kommandeure und Strippenzieher denken", teilte "Stern"-Chefredakteur Christian Krug mit. "Mit dem Sonderpreis zeichnen wir auch ihren Mut aus, mit dem sie zur Aufklärung beiträgt."

Mekhennet wurde den Angaben zufolge 1978 in Frankfurt am Main geboren und studierte Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen, bevor sie 2001 die journalistische Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule abschloss. (APA, dpa, 10.4.2018)