Mit Bauanleitung: Ikea veröffentlicht Bluetooth-Lautsprecher

Keine großen Bastelskills nötig – "Eneby" kommt in zwei Größen und bringt einen Klinkenstecker mit

Das schwedische Fertigteil-Möbelhaus Ikea erweitert sein Sortiment an smarten Heimgeräten. Nach Beleuchtungsequipment hat man mit "Eneby" nun Bluetooth-Lautsprecher im Radio-Look vorgestellt. Dabei handelt es sich aber noch nicht um ein Ergebnis der 2017 bekannt gegebenen Kooperation mit Sonos.

Zwei Modelle, Bluetooth-Version unbekannt

Auf den Markt gebracht wurden zwei Modelle mit Frontabmessungen von 20 x 20 und 30 x 30 Zentimeter. Die Tiefe wird mit acht Zentimetern angegeben. Der Betrieb ist über das Stromnetz und über ein optional erhältliches Akkupack erhältlich, das bis zu zehn Stunden Betrieb gewährleisten soll. Bei längerer Nichtbenutzung schaltet sich der Speaker automatisch in den Standby-Modus.

Versprochen wird "kraftvoller Sound". Die Lautsprecher sollen sich mit bis zu acht Geräten verbinden lassen. Neben Bluetooth steht dafür auch ein 3,5mm-Klinkenstecker bereit. Eine Angabe über die vorausgesetzte Bluetooth-Version findet sich weder in der Produktbeschreibung, noch in den im Onlineshop verfügbaren Dokumenten.

Nur der Griff muss montiert werden

Für die Anbringung wird auch ein Wandmontage-Kit bzw. ein Lautsprechergestell verkauft. Optisch kann zwischen Kombinationen in Weiß, Grau und Schwarz gewählt werden. Die Netzfront, die aus einem Polyestergewebe besteht, kann optional abgenommen werden.

Mit im Verkaufsumfang der kleineren Version ist auch eine Anleitung. Wer beim Gedanken an die Errichtung von Billy und Co. Albträume bekommt, kann Eneby aber gelassen entgegen blicken. Denn der Lautsprecher an sich ist komplett, lediglich der Aluminiumgriff ist in drei einfachen Schritten zu montieren. Die größere Variante hat keinen Griff.

Deutschland-Start im April

Ikea verkauft die Geräte für 50 (20 x 20 cm) bzw. 89 Euro (30 x 30 cm). In Deutschland sind sie bereits im Online-Store eingelistet, und sollen noch im Laufe des Monats verfügbar werden. In den Filialen selber wird es vorerst nur Ausstellungsstücke geben. Im österreichischen Angebot fehlen die Eneby-Lautsprecher momentan noch komplett. (red, 10.04.2018)