Verdi kündigt weitere Warnstreiks bei Deutscher Telekom an

Gewerkschaft fordert mehr Gehalt für Beschäftigte

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom hat die Arbeitnehmerseite für diesen Dienstag weitere Warnstreiks angekündigt. Deutschlandweit betroffen ist vor allem der Kundenservice der Telekom, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag mitteilte. "Es ist damit zu rechnen, dass sich die Arbeitsniederlegungen auf die Servicequalität der Telekom niederschlagen", teilte Verdi-Streikleiter Peter Praikow mit.

Zuletzt hatten sich nach Gewerkschaftsangaben insgesamt rund 10.000 Beschäftigte an bundesweiten Warnstreikaktionen beteiligt. Die Tarifverhandlungen werden am Mittwoch und Donnerstag in Euskirchen fortgesetzt. Es handelt sich laut Verdi um den letzten vereinbarten Verhandlungstermin. "Wir erwarten ein deutlich verbessertes Angebot", hieß es.

Angebot

Bei der vergangenen Verhandlungsrunde Ende März hatte die Telekom ein Angebot unterbreitet, das weit unter den Forderungen der Arbeitnehmer lag. Diese wollen für die rund 62.000 Beschäftigten unter anderem eine Entgelterhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende und dual Studierende sollen jeweils 75 Euro im Monat mehr erhalten. Die Telekom hatte eine 28-monatige Laufzeit mit einem Lohnplus von zunächst 2 und später 1,7 Prozent angeboten. (APA, 10.4.2018)