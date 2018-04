Russland warnt vor "schweren Folgen" eines Angriffs auf Syrien

Der russische Uno-Botschafter stellt bei der Sitzung des Sicherheitsrates die Echtheit eines mutmaßlichen Giftgasangriffs infrage

Damaskus / New York – In der Debatte über den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien hat Russland den Westen vor einer militärischen Reaktion gewarnt. Bewaffnete Angriffe "unter dem lügnerischen Vorwand, sich gegen Syrien zu richten", würden "schwere Folgen" haben, sagte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassily Nebensja, am Montag bei einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats in New York.

"Wir fordern den Westen auf, seine kriegerische Rhetorik zu unterlassen", fügte Nebensja hinzu. Moskau habe Washington gewarnt, dass es keine Gefährdung russischer Soldaten auf syrischem Boden dulden werde.

US-Botschafterin wiederholt Drohung

Die US-Botschafterin bei der Uno, Nikki Haley, wiederholte in der Sicherheitsratssitzung die Drohung ihrer Regierung mit einer militärischen Reaktion. "Wir haben den Punkt erreicht, an dem die Welt sehen muss, dass in Syrien der Gerechtigkeit genüge getan wird", sagte sie. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine rasche Antwort auf den mutmaßlichen Giftgasangriff angekündigt. Seine Regierung werde diese Entscheidung innerhalb der nächsten 48 Stunden treffen, sagte Trump am Montag. Die syrische Armee und ihre Verbündeten im Land wurden daraufhin in volle Alarmbereitschaft versetzt, mehrere Stützpunkte vorsorglich geräumt.

Russland stellt die Echtheit des mutmaßlichen Giftgasangriffs nahe Damaskus, bei dem Aktivisten zufolge mehr als 150 Menschen getötet und rund 1.000 verletzt wurden, infrage. Russische Ermittler hätten keine Belege für einen solchen Angriff gefunden, sagte Nebensja in der Dringlichkeitssitzung. Rebellen hätten den Angriff lediglich inszeniert.

Berichte seien "fake news"

Die Berichte aus der von Rebellen kontrollierten Stadt Douma in Ostghouta über einen Angriff seien "fake news". Nicht ein einziger Bewohner habe bestätigt, dass ein Chemiewaffenangriff stattgefunden habe. Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) sollten umgehend in die Region reisen, um sich ein eigenes Bild von der Lage vor Ort zu machen, forderte Nebensja. Die russischen und syrischen Truppen würden ihnen Zugang zu der Region ermöglichen. Die OPCW hat bereits am Montag eine Untersuchung eingeleitet, ob sie sich zum Angriffsort begeben würde, war allerdings vorerst unklar. OPCW-Inspektoren waren seit 2013 mehrmals angegriffen worden, als sie in Syrien mutmaßliche Chemiewaffenangriffe untersuchen wollten. Stattdessen wurden seither etwa Blutproben von Opfern untersucht und Zeugen befragt.

Zuvor hatte der Joint Investigative Mechanism (JIM), ein Team aus Experten der Uno und der OPCW, den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien untersucht. Das Mandat lief im vergangenen November jedoch ab, nachdem Russland eine Verlängerung mehrfach mit seinem Veto gestoppt hatte.

Vorwürfe aus Russland



Den USA und deren Verbündeten Frankreich und Großbritannien warf Nebensja Versagen im Nahen Osten vor. "Was auch immer Sie anfassen, Sie hinterlassen nur Chaos", sagte Nebensja. Den Regierungen in Washington, Paris und London warf er "Beleidigungen, Erpressung, Sanktionen und flegelhaftes Verhalten" vor. Russland werde auf unentschuldbare Weise und noch stärker als zu Zeiten des Kalten Krieges bedroht. Die Berichte über den mutmaßlichen Giftgasangriff seien der Versuch des Westens, vom Fall des vergifteten russischen Doppelagenten Sergej Skripal abzulenken.

Der Uno-Sicherheitsrat beriet am Montag auf Antrag der USA, Frankreichs, Großbritanniens und sechs weiterer Länder über den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Douma. Das Weiße Haus beschuldigte Moskau und Teheran am Montag erneut, für "diese Taten" mit verantwortlich zu sein. "Sie wären nicht möglich ohne ihre materielle Unterstützung", sagte Pressesprecherin Sarah Sanders. Die syrische Regierung sowie ihre Verbündeten Russland und Iran haben die Verwendung chemischer Waffen abgestritten. (APA, red, 10.4.2018)